اليوم.. سلة الزمالك تواجه "التأمين" إستعداداً للموسم الجديد
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
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السيد على
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يواجة اليوم الخميس الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك نظيره مصر للتأمين، وديا فى إطار الاستعداد لبطولة الدورى فى الموسم الجديد والتى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل .
وتستضيف صالة نادي الزمالك بميت عقبة المواجهة بين الفريقين، مساء اليوم.
وواجه أول أمس الفريق الأبيض أصحاب الجياد ودياأيضاً، وتغلب على الفريق السكندرى 60/68 ، فى المباراة التى جمعت الفريق بمدينة الأسكندرية.
وتضم المجموعة الاولي التي يتواجد بها الزمالك ببطولة الدورى، بكل من مصر للتأمين، طنطا، الطيران و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.
ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج للأندية الأبطال، حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.
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