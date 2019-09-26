ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. سلة الزمالك تواجه "التأمين" إستعداداً للموسم الجديد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
Advertisements
اليوم.. سلة الزمالك تواجه التأمين إستعداداً للموسم الجديد
سلة الزمالك
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
يواجة اليوم الخميس الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك نظيره مصر للتأمين، وديا فى إطار الاستعداد لبطولة الدورى فى الموسم الجديد والتى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل .

وتستضيف صالة نادي الزمالك بميت عقبة المواجهة بين الفريقين، مساء اليوم. 

وواجه أول أمس الفريق الأبيض أصحاب الجياد ودياأيضاً، وتغلب على الفريق السكندرى 60/68 ، فى المباراة التى جمعت الفريق بمدينة الأسكندرية.

وتضم المجموعة الاولي التي يتواجد بها الزمالك  ببطولة الدورى، بكل من مصر للتأمين، طنطا، الطيران و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج  للأندية الأبطال، حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status