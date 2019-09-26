اليوم.. سلة الزمالك تواجه "التأمين" إستعداداً للموسم الجديد

يواجة اليوم الخميس الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك نظيره مصر للتأمين، وديا فى إطار الاستعداد لبطولة الدورى فى الموسم الجديد والتى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل .





وتستضيف صالة نادي الزمالك بميت عقبة المواجهة بين الفريقين، مساء اليوم.





وواجه أول أمس الفريق الأبيض أصحاب الجياد ودياأيضاً، وتغلب على الفريق السكندرى 60/68 ، فى المباراة التى جمعت الفريق بمدينة الأسكندرية.





وتضم المجموعة الاولي التي يتواجد بها الزمالك ببطولة الدورى، بكل من مصر للتأمين، طنطا، الطيران و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.





ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج للأندية الأبطال، حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.



