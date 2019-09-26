ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"صبحي" يكرم المتحدث الإعلامي للشباب والرياضة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:19 ص
Advertisements
صبحي يكرم المتحدث الإعلامي للشباب والرياضة
محمد فوزي ووزير الرياضة
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الدكتور محمد فوزي المتحدث الإعلامي للوزارة أمس  الأربعاء ٢٥ سبتمبر بمقر الوزارة و أهداه درع الوزارة.

جاء هذا التكريم تقديرا للجهود والاداء الاعلامي المتميز للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب و الرياضة، وتقديراً لجهود المكتب في إبراز الدور الذي تلعبة الوزارة مجتمعياً والتواصل المستمر مع الشباب بكافة وسائل الإعلام المحتلفة. 

وشهدت الفترة الماضية تغطية إعلامية متميزة لنشاطات وزارة الشباب والرياضة التي شملت العديد من المحاور المختلفة في مدن و محافظات مختلفة.

وتعمل الوزارة أيضاً علي تغطية الأحداق الرياضية المختلفة والتسهيل علي وسائل الإعلام للوصول إلي أخر أخبار نجوم الألعاب لمختلفة.

وكتب قوزي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تكريم من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهد والاداء الاعلامي المبذول كل الشكر والتقدير لسيادته ولكل السادة الزملاء بإدارة الاعلام بالشباب والرياضة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status