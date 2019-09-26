رسمياً.. "راشفورد" يغيب عن مانشستر في قمة أرسنال

يفتقد فريق مانشستر يونايتد الاعتماد على خدمات اللاعب ماركوس راشفورد في مباراة الاثنين المقبل أمام فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي.





ويتواجه الفريقان في الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد في الجولة السابعة من البطولة.





وتعرض الدولي الإنجليزي لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في مباراة السبت الماضي أمام فريق وست هام في البريميرليج.





وعندما سُئل عن راشفورد، قال سولشاير في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إنه يتعافى".





وأضاف النرويجي: "إنه ليس في حالة سيئة للغاية، لذا نأمل أن نراه معنا مجددًا قبل فترة التوقف الدولي المقبل".

ويعيش مانشستر يونايتد فترة من التذبذب وسوء النتائج، قد تعجل بالإطاحة بالمدير الفني للشياطين الحمر



