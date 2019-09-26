ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. الإسماعيلي يقيم المؤتمر الصحفي لموجهة أهلي بني غازي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:57 ص
Advertisements
اليوم.. الإسماعيلي يقيم المؤتمر الصحفي لموجهة أهلي بني غازي
الإسماعيلي
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
يقام اليوم الخميس  المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى والذى يحضره الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق وباهر المحمدى قائد الدراويش للكشف عن أخر استعدادات الفريق الأصفر للمباراة.

ويلتقي الاسماعيلى بأهلى بنى غازى الليبى، في الخامسة عصر غداً الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.

وإنتهت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وعيين الاتحاد العربى لكرة القدم الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

يذكر أن أخر مواجهة قام بتحكيمها الدولي التونسي فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى، حيث دخل القائمة الدولية للحكام فى سن 25 عاما، حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها،  كما يعتبر هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء الدربى التونسى بين الترجى والنادى الأفريقى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status