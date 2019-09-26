الأختان مي وميار الغيطي تتألقان على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

حرصت الأختان مي وميار الغيطي، على حضور فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي، حيث دخلن علي السجادة الحمراء بصحبة بعضهما البعض، وتميزا بإطلالة لفتت أنظار الحضور.

إطلالة مميزة

وارتدت الأخت الكبري ميار، جاكت فضي طويل لامع مع مكياج واضح أظهر ملامح الوجه وتصفيف شعر هادئ تماشي مع الإطلالة، بينما ارتدت الشقيقة الصغري مي، فستان ذو ألوان متعددة تميز بالبهجة والرقي مع تصفيف شعر مميز ومكياج بسيط أبرز جمالها.





وحرصت الشقيقتين على إلتقاط الصور سويًا، وتميزت إطلاتهما معًا بالبهجة والحب والبساطة حيث كانا محط أنظار الحضور للمهرجان.





ومن جهة أخرى علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام تعليقات مميزة ومختلفة عن ظهور النجمتيتن سويًا وعن جمال التصميم المختلفة لأزيائهم اليوم وظول أيام المهرجان.





حياتهما العائلية





من جهة أخري نشرت والدتهما الإعلامية مني برومة صورة لهما اليوم علي صفحتها الشخصية بموقع التوالص التجتماعي فسيبوك فرحاً منها بإطلا بنتيها المميزة،ودائما مايقوم والدهما أيضاً ااسناريست محمد الغيطي بنشر صور لبناته علي صفحته الشخصية بموقع التواصلوالاجتماعي فيسبوك.





علي صعيد اخر احتفلت الفنانة ميار الغيطي بحفل خطوبتها منذ عدة أسابيع وتميزت إطلالتها في حفل الخطوبة بالإناقة وخطفت قلوب الحاضرين، وتم خطبتها لشخص من خارج الوسط الفني،وحضر حفل الخطوبة عداً من أصدقائها من الوسط الفني والأهل والأصدقاء المقربين.





الحياة الفنية



شاركت ميار الغيطي منذ طفولتها في المسلسل التليفزيوني (الحصيدة) وكان عمرها خمس سنوات، ثم عادت لاظهور علي شاشة السنما عام(2008) مع النجم تامر حسني في فيلم (كتبتن هيما)، وشاركت في بطولة فيلم فبراير الأسود مع النجم الراحل خالد صالح،ثم ابتعدت عن السينما واتجهت للدراما التليفزيونية وتألقت فيها من أشهر أعمالها مسلسل (بنت من الزمن ده) ومسلسل (قلب ميت) ومسلسل ( آدم وجميلة) ومسلسل ( مع سبق الاصرار) مع ابنجمة غادة عبدالرازق، ومسلسل (سرايا عابدين)، ومسلسل (طلعت روحي) ومسلسل ( وش تاني).





مشاركات مي الغيطي الفنية





شاركت الأخت الصغري مي الغيطي في عدة أعمال درامية حيث رشحها والدها الكاتب محمد الغيطي وهي بسنرالستبعة للمشاركة بمسلسل (عواصف النساء) ااذي قام بكتابته،ثم توالت مشاركتها في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.





تألقت مي الغيطي من خلال مشاركتها بمسلسل (حتي لا تطفئ الشمس) وقدمت دور فتاة من عائلة بسيطة تسمي (حبيبة) وتقع في قصة حب وتتوالي الأحداث في اطار تشويقي وحققت نجاحاً كبيراً بهذا الدور المميز، المسلسل من بطولة ميرفيت أمين، محمد ممدوح، أحمد مالك،امينة خليل، شيرين رضا، جميلة عوض، ريهام عبدالغفور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، رمن تأليف إحسان عبدالقدوس، رؤية وسيناريو وحوار تامر حبيب،تم إنتاجه وعرضه عام (2017).





كما شاركت مي الغيطي في مسلسلات (جراند أوتيل، طايع، زويدك) فضلاً عم مشاركتها بعدة أعمال سينمائية منها فيلم (الجزيزة 2) وفيلم (اشتباك).







