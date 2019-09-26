أنيس الشعلالي يقترب من دخول الجهاز الفنى لمصر بعد طلب البدري

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إقترب أنيس الشعلالي مخطط الأحمال التونسي من التواجد داخل الجهاز الفتى للمنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيعقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة لتقديم الجهاز المعاون بالكامل وللحديث عن الفترة المقبلة لمصر.



وطلب حسام البدري من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تواجد التونسي أنيس الشعلالي مخطط لأحمال المنتخب والإنضمام لجهازه المعاون.



وعمل الشعلالي مع حسام البدري في النادى الأعلي ونادى بيراميدز مما يجعل هناك تفاهم بين الثنائي مما جعل مدرب المنتخب الجديد يطلب خدماته.



وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول ، وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية ، وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".

