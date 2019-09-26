نجم برشلونة مطلوب في مانشستر يونايتد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي يهدف للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة وضمه بشكل رسمي إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت صحيفة اندبندنت البريطانية أن سولسكاير يسعى إلى تدعيم صفوفه عقب سلسلة من نتائج الفريق السلبية والمخيبة لآمال جمهور الفريق مما دفع المدرب النرويجي يبحث فكرة التعاقد مع ديمبلي الذي قد تصل قيمته في سوق الانتقالات إلى 100 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديمبلي يعيش موقفاً غامضاً مع برشلونة في الوقت الحالي خاصة عقب انضمام مواطنه أنطوان جريزمان إلى صفوف الفريق الكتالوني مما دفع بعض وسائل الإعلام تؤكد أن ديمبلي أصبح خياراً رابعاً لإرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا في مناطق الهجوم.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن ديمبلي فشل في إثبات نفسه مع برشلونة بصورة كبيرة منذ انضمامه إليه قادماً من بروسيا دورتموند الألماني قبل موسمين مقابل 105 ملايين يورو، حيث عانى النجم الفرنسي من إصابات عديدة مما جعلت سجله التهديفي يقتصر على 14 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 42 مباراة خاضها مع البرسا.





وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.





وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.



