شاهد.. البوستر الرسمي لفيلم "Jumanji: The Next Level" (صورة)

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "Jumanji" البوستر الرسمي لفيلم الخيال والكوميديا والإثارة.

وقرر القائمون على الفيلم عرضه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 13 ديسمبر المقبل 2019.

برومو الفيلم

نشرت الشركة المنتجة لـ "Jumanji" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم.









وحقق البرومو عدد مشاهدات قياسي تجاوز أكثر من 32,680,635 مليون مشاهدة.









قصة الفيلم









تدور قصة الفيلم عندما يعود فريق من الأصدقاء إلى جومانجي لإنقاذ أحدهم، يحتاج اللاعبون إلى شجاعة أكبر، ويخوضون مغامرة من الصحاري القاحلة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.



تكلفة إنتاج الجزء الأخير



الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.









أبطال العمل



