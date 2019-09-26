برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارليس بيريز نجم برشلونة يقترب من توقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مولسم مقبلة مع برشلونة نهاية الأسبوع الحالي وسط توقعات بالإعلان عن هذا العقد الجديد يوم الجمعة المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه حسب العقد الجديد فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيبقى في صفوف برشلونة حتى عام 2022 مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 100 مليون يورو وهو نفس الأمر الذي ينطبق على النجم الصاعد إنسو فاتي البالغ من العمر 16 عاماً.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يصعد كارليس بيريز وفقاً للعقد الجديد بشكل دائم إلى الفريق الأول في نهاية مطلع الموسم المقبل وهو نفي المخطط الذي يسعى برشلونة إلى تنفيذه مع إنسو فاتي لكن الأخير يتمتع بشرط آخر يتمثل في إمكانية تجديد العقد بصورة تلقائية لمدة موسمين آخرين.





وكشف كارليس بيريز عن موهبته الحقيقية في معسكر إعداد برشلونة في الصيف المنصرم، حيث سجل هدفين في شباك فيسيل كوبي الياباني.





وانضم بيريز إلى صفوف البرسا في عام 2012 وفي الموسم الماضي سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة خاضها بالفريق الرديف.





وأوضحت تقارير في الآونة الأخيرة أن كارليس بيريز البالغ من العمر 21 عاما شارك في هجوم برشلونة خلال المباريات السابقة بجانب الثنائي أنطوان جريزمان وأنسو فاتي بسبب غياب كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز للإصابة.



