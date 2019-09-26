اليوم.. حسام البدري يعقد مؤتمر صحفي ويتسلم مهمة تدريب منتخب مصر

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يعقد اليوم الخميس حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مؤتمر صحفي لتقديمه رسمياً للإعلام وللجماهير المصرية وأيضاً لتقديم الجهاز الفنى بالكامل خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، الساعه الثانية عشر ظهراً.



وعقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى لتحديد الإختصاصات لكل فرد في الجهاز المعاون ولوضع خطة الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



وعقد حسام البدري جلسة مطولة مع محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والذي تم الإستقرار على تواجده كمدير للمنتخب ضمن الجهاز الجديد للفراعنة وتم الإتفاق بين البدري وبركات علي تحديد الإحتصاصات وخطة الفترة القادمة للمنتخب الذى يستعد لإقامة معسكره الأول في أكتوبر المقبل.



وإجتمع أيضاً حسام البدري بجهازه الجديد وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر من أجل الحديث عن الإختصاصات لكل فرد داخل الجهاز المعاون خاصة بعد تواجد ثلاث مدربين معاونين له داخل الجهاز الفنى الذى سيتم الإعلان عنه رسمياً اليوم الأربعاء وعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم في أحد فنادق القاهرة للكشف رسمياً عن الجهاز وللحديث حول الفترة القادمة.



ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد للفراعنة، لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.