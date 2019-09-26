موعد مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم 26 9 2019| مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون مباشر عبر KSA SPORT

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره التعاون، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على استاد جامعة الملك سعود معقل الزعيم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.



موعد مباراة الهلال والتعاون

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره التعاون، في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون

يترقب عشاق الكرة العربية بشكل عام، والسعودية خاصة، إذاعة المباراة النارية في قمة مباريات الجولة الخامسة بين الهلال والتعاون حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.



هدف كلا الفريقين من مباراة الهلال والتعاون

يسعى الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الصعبة أمام ثالث الدوري في الموسم الماضي، بينما يسعى التعاون للخروج بنتيجة إيجابية من معقل الزعيم السعودي.



نتائج مباريات الهلال ضد التعاون في الدوري

حقق الهلال فوزه الأول في بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي أمام أبها، بنتيجة 42، في الجولة الأولى، وواصل نتائجه الساحقة بتغلبه على الرائد في الجولة الثانية، بنتيجة 50، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الفيحاء، قبل أن يقهر الاتحاد في قمة مباريات الجولة الرابعة، بنتيجة 31.

بينما لم يلعب التعاون سوى مباراتين فقط حتى الآن، حيث استهل البطولة بتعادل مخيب أمام الحزم في الجولة الأولى، بنتيجة 11، وحقق فوزه الأول في مباراته الثانية ضمن منافسات الجولة الثالثة أمام العدالة، بنتيجة 32.



ترتيب الهلال والتعاون في الدوري

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة فقط، بينما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.



نتيجة أخر مباراة جمعت بين الهلال والتعاون

نجح التعاون في تحقيق الفوز على مضيفه الهلال، بنتيجة 20، في المباراة التي جمعت بينمها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي.