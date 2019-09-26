أمينة خليل ترتدي فستان "والدتها" على انستجرام! (صورة)





شاركت الفنانة الشابة أمينة خليل، جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت أمينة ووالدتها وأختها زينة في الصورة وهن يرتدين نفس الفستان.





وعلقت على الصورة قائلة: "ثلاثة أجيال من آل خليل، أنا وماما وزينة، لابسين نفس الفستان سيبكم من فساتين الجونة، أحلى فستان في حياتي كلها، بحبكم أوي يا أغلي من عمري".





تعليقات الجمهور





وانهالت على الفنانة التعليقات من متابعيها وكانت جميعها إيجابية على هذه الإطلالة التي تميزت بها هي ووالدتها وشقيقتها زينة وكان الفستان يتميز بالبساطة ويعود بنا إلي فترة الستينات وموضتها الأنيقة ورقي الأزياء في تلك الفترة.





وعلقت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج هي وبس علي قناة سي بي سي سفرة، على الصورة (لنتوا الثلاثة قمر يا حبيبتي".





مشاركة أمينة خليل في الجونة





من جهة أخرى تحرص الفنانة أمينة خليل علي حضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وتشارك في فاعليته بشكل مستمر، وتختار إطلالة مختلفة لكل يوم من أيام، حيث بدأ المهرجان في التاسع عشر من سبتمبر الحالي وينتهي في السابع والعشرين لسبتمبر الحالي.





عن أمينة خليل





قامت الفنانة أمينة خليل بدراسة التمثيل في الحامعة الأمريكية تهرجت منها عام (2009) ثم سارفت إلي الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح في ستراسبرغ بمعهد السينما هناك.





شائعة ارتباطها بتامر هاشم





جدير بالذكر أن أمينة خليل لاحقتها الشائعات مؤخرًا حول ارتباطها بالمطزب تامر هاشم بعد صورة جمعتهما سوياً وظهرا في الصورة بشكل رومانسي وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصرح اي من النجمين خول هذه الشائعة.





مشاركتها التلفزيونية





شاركت في عدة أعمال تلفزيونية بالدراما المصرية من أهما ( شربات لوز، نكدب لو قلنا مبنحبش، طرف تالت، جراند أوتيل) وحققت نجاحاً جماهيرياً.





مشاركتها في دراما رمضان 2019





يذكر أن النجمة أمينة خليل شاركت في رمضان الماضي بمسلسل قايبل وااذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه، كما شاركها البطولة النجم محمد ممدوح والنجم محمد فراج، ودارت الأحداث في اطار تشويقي حول جرائم قتل، المسلسل من إخراج كريم الشناوي ومن تأليف مصطفي صقر.



