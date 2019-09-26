تعليق عمرو أديب على المصافحة المهينة من الرئيس الفرنسي لأمير قطر (فيديو)



وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أنتوا شوفتوا اللقاء اللي حصل بين الرئيس بتاعنا وماكرون.. الرئيس بتاعنا مقابل أكتر من 30 زعيم وقائد.. حوالي نص العالم.. ولكن عندما جاء "تميم" لمصافحة ماكرون ولا قام ليه ولا أي حاجة.. ياعيني على المهانة.. وشوف الراجل بتاعنا (في إشارة لطريقة مصافحة السيسي وماكرون).. وطبعا قناة الجزيرة لم تتحدث في الموضوع".



وتابع: "انت متساويش حاجة يابني.. انت مين!! انت دويلة، يقوملك لية ولا ينزل رجله وهو حاطط رجل على رجل لية.. متعيطش"، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في فرنسا تساوي حوالي "نص فرنسا"، والمسألة ليست في الأموال.



وأضاف: "مهانة في مهانة"، مشيرا إلى أنه لو تم مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الطريقة كانت قنوات الجزيرة والإخوان تستغل الموضوع بشكل كبير.



كان مقطع فيديو قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام يظهر فيه مصافحة الرئيس الفرنسي وأمير قطر، حيث يأتي الأخير للسلام على الأول، إلا أن "ماكرون" لم يتحرك من مكانه ويصافحه وهو جالس، بينما تم تداول صور أخرى للقاء السيسي وماكرون، حيث يتصافح الزعيمان بالأحضان.

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الصورة التي تم تداولها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع أمير قطر، والتي يصافح فيها الرئيس الفرنسي أمير قطر بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة.