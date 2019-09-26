بتحذير طبي.. ميسي يغيب 10 أيام عن برشلونة

وأعلن برشلونة، عن إصابة ميسي هي عبارة تمدد أو (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى، وليس تمزق كما أشارت بعض التقارير في الساعات الأخيرة. وفي نفس السياق قال الطبيب بيدرو لويس ريبول المختص في إصابات الملاعب، إصابة ميسي بسبب إجهاد العضلة المقربة في الساق اليسرى، اي اجهادها للحد الأقصى.

ويحذر المراقبون "ليونيل" بسبب الإصابة التي لازمته في الفترة الماضية، وتجددها هو أمر مؤلق قد يكلف مسيرة أفضل لاعب في العالم الكثير.





وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن إصابة ميسي ستجعله فقط يغيب عن برشلونة، لمدة 10 أيام فقط، خاصة أنه لا يعاني من تمزق بحسب فحوصات الفريق الكتالوني.