ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بتحذير طبي.. ميسي يغيب 10 أيام عن برشلونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:16 ص
Advertisements
بتحذير طبي.. ميسي يغيب 10 أيام عن برشلونة
ميسي
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
كشف نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فياريال أول أمس في الدوري الإسباني. وشارك ميسي للمرة الأولى بشكل أساسي مع برشلونة في مواجهة فياريال، منذ عودته من الإصابة التي لحقت به على مستوى ساقه الأيمن قبل بداية الموسم الجاري. 


وأعلن برشلونة، عن إصابة ميسي هي عبارة تمدد أو (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى، وليس تمزق كما أشارت بعض التقارير في الساعات الأخيرة. وفي نفس السياق قال الطبيب بيدرو لويس ريبول المختص في إصابات الملاعب، إصابة ميسي بسبب إجهاد العضلة المقربة في الساق اليسرى، اي اجهادها للحد الأقصى.


ويحذر المراقبون "ليونيل" بسبب الإصابة التي لازمته في الفترة الماضية، وتجددها هو أمر مؤلق قد يكلف مسيرة أفضل لاعب في العالم الكثير.  

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن إصابة ميسي ستجعله فقط يغيب عن برشلونة، لمدة 10 أيام فقط، خاصة أنه لا يعاني من تمزق بحسب فحوصات الفريق الكتالوني.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status