"الجزار": أنفقنا 43 مليار جنيه على مشروع الإسكان الاجتماعي (فيديو)
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي تضم 658 ألف وحدة سكنية، ضمن مخطط المليون وحدة سكنية، وتوفر 3 ملايين فرصة عمل، منها مليون فرصة عمل مباشرة، و2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف "الجزار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تم تنفيذ 356 ألف وحدة، وتم الانتهاء منهم بالكامل، وجاري تنفيذ 220 ألف وحدة، وجاري طرح 80 ألف وحدة سكنية.
وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الثانية سوف تكون 700 ألف وحدة سكنية أيضا، لافتا إلى أنها تشمل دور العبادة والمدارس والحضانات، وأسواق تجارية وخدمات عامة ونقاط شرطة وإطفاء، وأسواق، وبعض المناطق يوجد بها أماكن حرفية.
ولفت إلى أنه تم إنفاق 43.2 مليار جنيها حتى الآن على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتم طرح 11 إعلان، مشددا على أن هذا المشروع يستهدف فئات محددة، ويخضع لمبادرة التمويل العقاري، والوحدات مدعومة، والثمن الذي يدفعه المواطن لا يشمل قيمة الأرض ولا المرافق، بل قيمة البناء فقط، ومتوسط نسبة التمويل للوحدة السكنية حوالي 97 ألف جنيها، ويتم تقسيطها.
وشدد على أنهم حريصون جدا على تطبيق القانون والذي ينص على ألا يحصل على الوحدات السكنية أي شخص غير مستحق، أو سبق وأخذ وحدات سكنية من الدولة.
وأضاف "الجزار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تم تنفيذ 356 ألف وحدة، وتم الانتهاء منهم بالكامل، وجاري تنفيذ 220 ألف وحدة، وجاري طرح 80 ألف وحدة سكنية.
وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الثانية سوف تكون 700 ألف وحدة سكنية أيضا، لافتا إلى أنها تشمل دور العبادة والمدارس والحضانات، وأسواق تجارية وخدمات عامة ونقاط شرطة وإطفاء، وأسواق، وبعض المناطق يوجد بها أماكن حرفية.
ولفت إلى أنه تم إنفاق 43.2 مليار جنيها حتى الآن على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتم طرح 11 إعلان، مشددا على أن هذا المشروع يستهدف فئات محددة، ويخضع لمبادرة التمويل العقاري، والوحدات مدعومة، والثمن الذي يدفعه المواطن لا يشمل قيمة الأرض ولا المرافق، بل قيمة البناء فقط، ومتوسط نسبة التمويل للوحدة السكنية حوالي 97 ألف جنيها، ويتم تقسيطها.
وشدد على أنهم حريصون جدا على تطبيق القانون والذي ينص على ألا يحصل على الوحدات السكنية أي شخص غير مستحق، أو سبق وأخذ وحدات سكنية من الدولة.
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