ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قطع المياه بشكل عاجل عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:12 ص
Advertisements
قطع المياه بشكل عاجل عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال تحويل مسار خط مياه أسفل منطقة الأعمال الجارية بميدان نصر الدين بشارع الهرم، والخاصة بإنشاء محور ترعة الزمر، مما يضطرها وبشكل عاجل لقطع المياه ولمدة 6 ساعات.

تبدأ عملية القطع بداية من الساعة الـ11 مساء أمس الأربعاء الموافق 25/9/2019 وحتى الساعة الـ5 من صباح اليوم الخميس الموافق 26/9/2019، والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى "المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم والملك فيصل بدايةً من نفق الهرم وحتى شارع أحمد لطفى السيد بمنطقة المساحة".

على أن يجرى الدفع بـ3 سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بمناطق الانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر محافظة الجيزة قطع المياه عن الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شارع الهرم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status