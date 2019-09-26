تعرف على سبب رفض حسن يوسف حضور مهرجان الجونة السينمائي

نشر نجل الفنان الكبير حسن يوسف، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا جديدًا، يتحدث فيه عن السبب وراء رفض والده حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

وكتب: "شئ مثير للضحك حين يتحدث القائمين على مهرجان الجونة السينمائي إلى والدي حسن يوسف لدعوته لحضور فعاليات الدورة الثالثة للمرجان، ذلك لأنهم نسوا أن يقوموا بدعوته في الدورتين السابقتان للمهرجان!".





حسن يوسف يرفض الدعوة





واستنكر أن إدارة المهرجان أبلغت والده بأن الغرفة التي سيقيم فيها بالفندق بالجونة سيرافقه فيها شخص آخر نظرًا لعدم كفاية الغرف مما لافتًا إلى أن والده رفض هذه الدعوة.





غضب من القائمين على المهرجان





واستكمل حديثه بالمنشور أن هذا شئ يحزن حين تكون إدارة مهرجان مصري لا تقدر قيمة فينة كوالدي بتاريخه الفني الحافل، في حين يتم تقديره عند دعوته بأي مهرجان آخر خارج مصر، حتى أن اادول العربية الأخرى التي تدعو والدي يكون تقديرهم ومعاملتهم أفضل من هنا.





يذكر أن هذه الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي والتي بدأت يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتي يوم السابع والعشرون لنفس الشهر، وقد حضرها عدداً كبيراً من نجوم الفن والتمثيل في مصر والوطن العربي، وتقام كل يوم فاعليات مختلفة ومسابقات لأفلام روائية طويلة.





نبذة عن حسن يوسف





جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف قدم العديد من الأفلام في فترة الستينات وأشتهر بتقديم أدوار الفتي الشقي والذي شارك الكثير من نجمات الزمن الجميل العديد من البطولات، إضافة أنه اتجه أيضاً إلي الإخراج حيث قام بإخراج العديد من الأفلام المصرية القديمة ومثل في بعضها أيضاً إلي جانب دوره كمخرج.





حياته الاجتماعية





تزوج الفنان حسن يوسف من النجمة شمس البارودي وأنجب منها أربعة أبناء وهم (ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله)، شاركته الفنانة شمس البارودي بطولة معظم الأفلام التي قام بإخراجها،اعترضت رقابة المصنفات الفنية علي بعض أفلامه مثل فيلم (الجبان والحب).





من أعماله التلفزيونية





من جهة أخر شارك في بعض الأعمال التليفزيونية والتي لاقت نجاحاً كبيراً مثل دوره في مسلسل (ليالي الحليمة) ودوره في مسلسل إمام الدعاة المأخوذ عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.





أشهر أفلامه





من أشهر أفلامه في الزمن الجميل فيلم الخطايا مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وفيلم (أم العروسة) وفيلم (الثلاثة يحبونها) مع السندريلا سعاد حسني.



