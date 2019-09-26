محمد عز العرب: منهج مصر في التعامل مع الدول الخارجية يقوم على الندية
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن المنهج المصري يقوم على فكرة ترسيخ الندية في مواجهة التبعية في التعامل مع الدول الخارجية.
وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن السياسة الخارجية تتحدث في كل اللقاءات في محورين، الأول هو التنمية المستدامة، والثانيي هو الأمن المستدام.
وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قارة أفريقيا هي قارة الفرص وليس قارة المخاطر.
وأشار إلى أن السيسي تحدث عن ترسيخ الأمن، لأنه لا يستطيع أحد تحقيق التنمية بدون الأمن، مشددا على أن جماعات الإجرام المنظم يمكن أن تقضي على ثمار التنمية.
هذا، ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر في نيويورك، المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة مصر أمام اجتماع الجمعية في دورتها الـ74.
وتحدث السيسي في كلمته عن التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، مشددا على أنها قرة الفرص الاستثمارية، مطالبا مؤسسات التمويل الدولية بمساعدة دول القارة السمراء.
كما تناول الرئيس المصري الأوضاع في المنطقة، وطالب بتطبيق الحل السلمي في قضايا سوريا واليمن، كما طالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن السياسة الخارجية تتحدث في كل اللقاءات في محورين، الأول هو التنمية المستدامة، والثانيي هو الأمن المستدام.
وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قارة أفريقيا هي قارة الفرص وليس قارة المخاطر.
وأشار إلى أن السيسي تحدث عن ترسيخ الأمن، لأنه لا يستطيع أحد تحقيق التنمية بدون الأمن، مشددا على أن جماعات الإجرام المنظم يمكن أن تقضي على ثمار التنمية.
هذا، ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر في نيويورك، المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة مصر أمام اجتماع الجمعية في دورتها الـ74.
وتحدث السيسي في كلمته عن التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، مشددا على أنها قرة الفرص الاستثمارية، مطالبا مؤسسات التمويل الدولية بمساعدة دول القارة السمراء.
كما تناول الرئيس المصري الأوضاع في المنطقة، وطالب بتطبيق الحل السلمي في قضايا سوريا واليمن، كما طالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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