حقائق مثيرة عن فيلم "ولد ملكا"





تدور أحداث الفيلم التاريخي "ولد ملكًا" حول أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث التقى الأمير فيصل، البالغ من العمر 13 عاما، مع الملك جورج الخامس، ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.





انطلق العمل على تنفيذ الفيلم منذ سنة 2015 وانتهى إنتاجه سنة 2019.





أماكن تصوير الفيلم





وتم تصويره ما بين العاصمة الرياض والعاصمة لندن تحت إدارة المنتج أندريس غوميز والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونغا.





قصة الفيلم





ألف قصة الفيلم هنري فرتز وبدر السماري وري لوريجا، وأخرج الفيلم الأسباني أغوستي فيلارونغا.



