تعرف على عدد مشاهدات "ما أسامح" لأصالة نصري (فيديو)





تخطت مشاهدات أغنية "ما أسامح" للمطربة السورية أصالة نصري، والتي غنتها باللهجة الخليجية، حاجز المليوني مشاهدة، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 2,149,355 مشاهدة عبر قناة أصالة الرسمية بموقع يوتيوب.





وعلق الجمهور على الأغنية قائلًا: "أصالة في الخليجي تظهر عبقرية صوتها يا جمالك يا أم شام"، "أصالة تعتبر من عمالقة الزمن الماضي... والحاضر"، "يعجز اللسان عن وصف أصالة".





وشاركت أصالة جمهورها أغنيتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على إشادات الجمهور.





حلقة الفنانة أصالة وابنتها شام





وتصدرت حلقة الفنانة أصالة وابنتها شام، في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي قائمة Trending يوتيوب.





تعليقات الجمهور





ولفتت نظرات أصالة لابنتها شام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: " مين لاحظ نظرة أصالة لابنتها كمية حب مو طبيعية".





وعلق آخر "من أجمل الحلقات بس يلي لفت لي نظري نظرات أصالة لشام وهي عم تحكي أديش فخورة فيها شو عجبتني".





وعلق ثالث: "حبيت أصالة الأم أكثر، مو معقول كمية الفخر والحب الي في عيون أصالة لبنتها".





لم أكمل تعليمي





وكشفت أصالة، أنها لم تكمل تعليمها ولم تتح لها الفرصة لأن تلتحق بالجامعة.





وقالت:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".





وأضافت أصالة: "كان عمري 6 سنوات لما غنيت أول أغنية"، مضيفة: "ابنتي شام لا تظهر معي كثيرا لأنها خجولة وظهرت معي مرة واحدة عندما كانت صغيرة في السن.





أصالة تنشر صورة تجمعها بشام





شاركت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بصورة تجمعها بابنتها شام الذهبي، معربة عن حبها لها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".





وكتبت: "صباح الفلّ ملامحها كما حلمت طاهرة وفيّة مُحبّة ذكيّة واضحة، إنّ أخطأت اعتذرت ولا تكنفي بما تُعطي، بل تزداد كلّ يوم عطاء وتألّقاً، نعيش معاً مراحل كلّ منّا مشاركة، فيها طفولتي وبي نضجها".





وتابعت: "هي الحبيبة الباقية، الدائمة الحنونة الّتي تبكي إنّ بكيت وتثور عنّي حتّى وإنّ كانت هي سبب ثورتي، هي إبنتي وكما هي تفخر أنّ تكون (بنت أصالة)، أنا أكثر منها فخر بها، لأنّها ستُكمل مشوار المحبّة والتعايش والتعاطف".





وأضافت: "تُكملني بلّ هي زينة صفاتي، وخلاصة شعوري، وأطراف ضميري، وهي عالمي وأملي، الله بحفظها ويحفظكم جميعاً ومنّ تُحبّون".





أصالة تعيش حالة نجاح





ومؤخرًا تعيش أصالة نصري، حالة من النجاح حيث نجحت في تحقيق 8 ملايين و630 ألف مشاهدة، بأغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك" بعد طرح كامل أغاني الألبوم أول أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





"في قربك"





يأتي ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".





وطرحت أصالة نصري، 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد، فيما توالت طرح باقي الأغاني.



