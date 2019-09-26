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"رئيس البورصة": هبوط المؤشرات كان غير مبرر (فيديو)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
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نعيم يوسف
 
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قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن ما شهدته الأيام الماضية في البورصة من هبوط للمؤشرات، هو أمر غير مبرر، وليس له معنى على أسواق المال، وتم التعامل معه بالإجراءات الاعتيادية. 

وأضاف "صالح"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBc مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن أكثر المشترين يوم الأحد الذي أطلق عليه الأحد الدامي، كانوا غير المصريين. معقبا: "فرصة بالنسبة لهم".

وتابع رئيس البورصة المصرية، أنه يوم الاثنين دخلت المؤسسات المصرية للشراء، وفي اليوم التالي كانت المؤسسات المصرية من أكثر المشترين.

ولفت إلى أنهم أرسلوا للشركات التي هبطت أسهمها وسألهم عن أي شيء غريب قد يكون حدث، تستدعي هذا الأمر، وجمييعهم بدون استثناء أكدوا عدم وجود أي شيء.

وأكد أن النشاط الاقتصادي في مصر تتحسن، وهي أرقام جيدة، مثل انخفاض التضخم من 13% إلى حوالي 8%، مشددًا على أن الفترة المقبلة وفقا لتوقعات الاقتصاديين والمؤسسات فإن هناك نزول في أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم، وهذه معدلات طيبة تشجع على الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر عدت من المرحلة الصعبة، والإصلاح الاقتصادي كان جذريا ولأول مرة ييكون لدى مصر فائض في العجز الأولي بالموازنة، وفي شهر أغسطس الماضي كانت مصر أفضل سوق ناشيء في العالم كله، مشددا على أن مصر تقوم بحل المشاكل التي تتعرض لها أولا بأول.
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