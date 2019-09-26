المؤتمر السنوي للمحامين: نقل مكان انعقاد الجلسة الحوارية لـ "عاشور" والختام



من جهته، ذكر محمد جمعة نقيب محامي البحر الأحمر، أن المؤتمر ينعقد في وقت يحتفل به المحامين بصدور تعديلات قانون المحاماة، متمنيا أن تحقق المرجو منها في خدمة المحامين والمحاماة.



وأعرب عن افتخاره باحتضان الغردقة للمؤتمر العام لمحامي مصر للعام الثاني على التوالي، مضيفا: "أشكر النقيب لإزالة الصعوبات التي كانت مفروضة من خلال تعامله مع المحافظ والأجهزة الأمنية، كما أشكر الجندي مجهول مجدي سخى الأمين العام للمؤتمر وفريقه، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الإشغال من السائحين الأجانب والمصريين إلا أنه استطاع توفير أماكن لتلك الأعداد الكبيرة من المحامين".





أعلن مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين، والأمين العام لمؤتمر محامي مصر السنوي المنعقد بمدينة الغردقة، عن تعديل في جدول أعمال المؤتمر، حيث تعقد الجلسة الحوارية مع سامح عاشور النقيب العام، والجلسة الختامية، غدا وبعد غد في تمام الثامنة مساء، بالسرادق الذي أقيم به افتتاح المؤتمر بدلا من مسرح النصر.وقال "سخى"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقدة الأربعاء، أن المؤتمر يشهد اهتمام من محامين مصر بل والعرب، كما نفتقد خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، ومقرر المؤتمر منذ بدء انعقاده، والذي توفى منذ أشهر قليلة، إضافة لافتقادنا لعدد من رموز مهنة المحاماة أمثال صالح السنوسي نقيب جنوب أسيوط، ومحمود درويش نقيب شمال أسيوط، ومحمد البهنساوي نقيب شمال الجيزة، وصالح عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.فيما رحب يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، بالمحامين المشاركين في المؤتمر العام السنوي، والضيوف من النقباء والمحامين العرب، متقدما بالتقدير والعرفان للنقيب العام سامح عاشور.وقال "التوني"، إن النقيب العام خاض معارك ضارية من أجل تنقية الجداول، وسار بخطى ثابتة، وعزيمة لا تلين، حتى وصلت نقابة المحامين إلى هذا العدد من المحامين المشتغلين، كما خاض معركة ضد التعليم المفتوح، وحضر معه 450 محاميا، مرددا مقولة النقيب العام، خلال جلسة التعليم المفتوح: "إذا كان حبسي ثمنا للدفاع عن النقابة من التعليم المفتوح، فأهلا بحبسي".وأشار أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إلى أن النقيب العام خاض معارك كبرى من أجل نقابة المحامين، وحقق إنجازات كبرى على الصعيدين المحلي والدولي.