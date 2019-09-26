ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بفارق 15 عام.. طفلة الأهلي تسحق بطلة الزمالك بتنس الطاولة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
Advertisements
بفارق 15 عام.. طفلة الأهلي تسحق بطلة الزمالك بتنس الطاولة
بيبو والطفلة هنا
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
حققت لاعبة النادي الأهلي للنائشين لتنس الطاولة معجزة "هنا جودة" معجزة حقيقية بتغلبها علي نجمة نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة الجمهورية، للدرجة الأولي .

وشاركت هنا جودة بالصدفة البحتة عقب صعوبة مشاركة احد لاعبات الفريق الأول لتنس الطاولة ليدفع الجهاز الفني للأحمر بالطفلة الشابة، والتي كانت علي موعد مع تحقيق معجزة تاريخية لن تتكرر مجدداً.

وبدأت "هنا" بلفت الأنظار عقب تخطيها لزميلتها في النادي الأهلي في دور الـ16، والتي تكبرها بعشرة أعوام.

وفي المباراة النهائية إصطدمت "جودة" بنجمة نادي الزمالك فرح عبد العزيز المصنفة الثانية إفريقياً، لتسطر أحد معجزات نادي القرن بتغلبها عليها بنتيجة ساحقة حيث فازت بالثلاثة أشواط دون رد، أمام دهشة جميع المشاركين والأجهزة الفنية للفرق.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تنس الطاولة الزمالك الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status