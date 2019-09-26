بفارق 15 عام.. طفلة الأهلي تسحق بطلة الزمالك بتنس الطاولة
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
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السيد على
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حققت لاعبة النادي الأهلي للنائشين لتنس الطاولة معجزة "هنا جودة" معجزة حقيقية بتغلبها علي نجمة نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة الجمهورية، للدرجة الأولي .
وشاركت هنا جودة بالصدفة البحتة عقب صعوبة مشاركة احد لاعبات الفريق الأول لتنس الطاولة ليدفع الجهاز الفني للأحمر بالطفلة الشابة، والتي كانت علي موعد مع تحقيق معجزة تاريخية لن تتكرر مجدداً.
وبدأت "هنا" بلفت الأنظار عقب تخطيها لزميلتها في النادي الأهلي في دور الـ16، والتي تكبرها بعشرة أعوام.
وفي المباراة النهائية إصطدمت "جودة" بنجمة نادي الزمالك فرح عبد العزيز المصنفة الثانية إفريقياً، لتسطر أحد معجزات نادي القرن بتغلبها عليها بنتيجة ساحقة حيث فازت بالثلاثة أشواط دون رد، أمام دهشة جميع المشاركين والأجهزة الفنية للفرق.
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