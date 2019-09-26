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برشلونة يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم نابولي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:48 ص
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برشلونة يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم نابولي
نابولي
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانيه أن نادى برشلونة الإسبانى يراقب المدافع السنغالى خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالي، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الدفاع بعد الإصابة التى عانى منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وكبر سن المدافع الإسباتى جيرار بيكيه.


وقام إيريك أبيدال السكرتير الفنى لنادى برشلونة والمسؤول عن التعاقدات بالحضور فى إيطاليا وحضور مباراة نابولى وليتشي ضمن مباريات الجولة السابقة من الدوري الإيطالى لمراقبة المدافع السنغالى خاليدو كوليبالى واللاعب فابيان رويز.


ورد كوليبالي على إهتمام برشلونة بضمه، في تصريحات لشبكة "RMC" سبورت الفرنسية قائلاً : "أنا هنا في نابولي منذ خمس سنوات، وأستطيع القول إنني سعيد للغاية بوجودي هنا، وعائلتي سعيدة أيضا".


وأضاف: "نحارب من أجل الفوز وحصد البطولات المهمة، لدينا قاعدة جماهيرية تتابعنا بحماس وشغف وهم يستحقون الأفضل، أتمنى أن نعطيهم هذا العام شيئًا مهمًا".


ويعد كوليبالى أحد أفضل المدافعين الأفارقة فى الوقت الحالي وفى العالم ويحظى بإهتمام أكبر الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه.
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