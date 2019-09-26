أيمن طاهر: أعد الجميع بالعدالة في إختيارات حراس الفراعنة

وعد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني، بتحقيق العدالة في اختياراته بالمنتخب خلال الجلسة الأول مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الوطني.





كان نادي الزمالك قد أقام حفلاً لأيمن طاهر، مساء اليوم الأربعاء تكريمًا على الفترة التي قضاها بالفريق قبل الانتقال للعمل رفقة الجهاز الفني للمنتخب.





وأضاف طاهر، في تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم على فضائية الحدث ـ :"سنبذل أقصى جهد لرفع من اسم المنتخب بعد المرحلة الصعبة التي مر بها، فالفترة المقبلة تحتاج عملًا كثيرًا وجهد فوق العادة فالأمر يتعلق بسمعه منتخب مصر".





وأكد مدرب حراس المنتخب، أن هيتلقي الكثير من الدعم من قبل الجهاز الفني وكذلك دعم المسؤولين عن الرياضة للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.





وأوضح مدرب حراس الزمالك السابق ، أن فترة عمله في النادي الابيض، كانت واحدة من افضل تجاربة، مشيرًا إلى إنه في قمة السعادة بحفل التكريم الذي أُقيم له، مضيفًا:"ولكن لا أحتاج لتكريم فأنا ابن النادي وحين قال الصربي ميتشو أنه سيجلب بجهازه مدرب حراس قلت أنني مستعد للعمل لمدة يوم أخر حتى يأتي المدرب الجديد".





وإختتم مدرب حراس الفراعنة الجديد، حديثه بالإشارة إلى نادي الزمالك له الفضل في وجود اسمه بالساحة الرياضية، متمنيًا أن يستطيع الرد بالمثل له.