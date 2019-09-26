فريدة الشبواشي: "أردوغان" أصيب بصدمة عصبية
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:19 ص
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كساب أحمد
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علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، على بيان وزارة الخارجية المصرية، للرد على ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة: "هذا البيان كان رائعًا، رد الفعل المصري على هذه الادعاءات كان ضروريًا خلال هذا التوقيت، خاصة أن رد فعل مصر تأخر كثيرًا، لكن أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي، احنا سكتنا لتركيا كتير، وعلى رأي المثل سكتناله دخل بحماره".
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي جب طيب أردوغان أصيب بصدمة عصبية، بعدما أسقطت مصر المشروع الإخواني في مصر والمنطقة العربية بالكامل، معقبًا: "مصر لن يحميها خليفة مرة أخرى، والاحتلال التركي الذي طفحنا الدم، لن يعود مرة اخرى "
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي جب طيب أردوغان أصيب بصدمة عصبية، بعدما أسقطت مصر المشروع الإخواني في مصر والمنطقة العربية بالكامل، معقبًا: "مصر لن يحميها خليفة مرة أخرى، والاحتلال التركي الذي طفحنا الدم، لن يعود مرة اخرى "
ولفتت إلى أن مصر ستمارس قوتها الناعمة عل كل الإقليم وعلى كل الدينا، معقبة: "وأنا في فرنسا بيكون في طابور لآخر الشارع على أي فيلم ليوسف شاهين ".
وأشارت إلى أن الرئيس التركي يقوم بشراء مرتزقة ويوفر لهم السلاح لتنفيذ أجندته الإرهابية في سوريا وليبيا، معقبة: "في بعض الدول بتساعد أردوغان على تأجيج الصراعات في المنطقة لبيع الأسلحة".
وأوضحت:" الرئيس التركي لديه أطماع في غاز مصر بالبحر المتوسط، وفي كل ثروات مصر"، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة الحالية تتقدم إلى الامام وتسير نحو المستقبل.
وأشارت إلى أن الرئيس التركي يقوم بشراء مرتزقة ويوفر لهم السلاح لتنفيذ أجندته الإرهابية في سوريا وليبيا، معقبة: "في بعض الدول بتساعد أردوغان على تأجيج الصراعات في المنطقة لبيع الأسلحة".
وأوضحت:" الرئيس التركي لديه أطماع في غاز مصر بالبحر المتوسط، وفي كل ثروات مصر"، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة الحالية تتقدم إلى الامام وتسير نحو المستقبل.
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