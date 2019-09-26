الإسماعيلي يسعي لتجهيز "مدبولي" قبل موقعة الأهلي

أصيب أحمد مدبولى صانع العاب الإسماعيلى، بكدمة فى بالظهر ومؤخرة العمود الفقرى على هامش المران الرئيسى للدروايش أمس الأربعاء.





ويسعي الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب من أجل اللحاق بمباراة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها يوم الجمعة المقبل ، فى إطار إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وسجل مدبولي هدفا فى لقاء الذهاب الذى انتهى بانتصار الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين.





ويحل النادي الإسماعيلي ضيفا على فريق أهلي بني غازي الليبي، بعد غدا الجمعة، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، "كأس محمد السادس" للموسم الجديد 2019-2020.





و حقق الإسماعيلي فوزاً في مباراة الذهاب على ملعب الإسماعيلية بنتيجة 4-2، الأمر الذي يجعله يدخل اللقاء هادئا نسبيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.





وواجه أبناء الإسماعيلية عدة أندية ليبية سابقاً، ووفقاً لموقع الإسماعيلي الرسمي فقد سبق لـ14 لاعبيه على مدار تاريخه زيارة الشباك الليبية، وعلى رأسهم أميرو برصيد 5 أهداف.





وكان الاتحاد العربي قد أعلن عن اختيار الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلي بنغازي الليبي مع الإسماعيلي، والتي يستضيفها ملعب بن جنات بالمنستير في تونس، يعاونه كل من فوزي الجريدي ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.