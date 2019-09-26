ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على السبب الذي أبكى فينيسيوس في مباراة الريال وأوساسونا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
Advertisements
تعرف على السبب الذي أبكى فينيسيوس في مباراة الريال وأوساسونا
فينسيوس جونيور
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبب الرئيسي وراء بكاء الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد إحرازه هدف الميرينجي الأول في شباك أوساسونا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الأربعاء، والتي انتهت لمصلحة النادي الملكي الإسباني بثنائية بيضاء، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".  

وإستطاع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد ريال مدريد ضد أوساسونا من تصويبة صاروخية، وظهر تأثره الكبير أثناء الاحتفال حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء.

 وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن فينيسيوس تلقى صافرات استهجان من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو من قبل جماهير ريال مدريد خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، وذلك بسبب ارتكابه عدة أخطاء على أرض الملعب، وتدني مستواه الفني في أول دقائق اللقاء.

 يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وفي جعبته 14 نقطة حتى الآن من 4 انتصارات، وتعادلين.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فينسيوس جونيور ريال مدريد وأوساسونا ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status