تعرف على السبب الذي أبكى فينيسيوس في مباراة الريال وأوساسونا





وإستطاع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد ريال مدريد ضد أوساسونا من تصويبة صاروخية، وظهر تأثره الكبير أثناء الاحتفال حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء.





وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن فينيسيوس تلقى صافرات استهجان من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو من قبل جماهير ريال مدريد خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، وذلك بسبب ارتكابه عدة أخطاء على أرض الملعب، وتدني مستواه الفني في أول دقائق اللقاء.





يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وفي جعبته 14 نقطة حتى الآن من 4 انتصارات، وتعادلين.

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبب الرئيسي وراء بكاء الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بعد إحرازه هدف الميرينجي الأول في شباك أوساسونا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الأربعاء، والتي انتهت لمصلحة النادي الملكي الإسباني بثنائية بيضاء، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".