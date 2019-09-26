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بعد غناء ريا إبي راشد "Happy Birthday لويل سميث.. الممثل الهوليوودي تريند على تويتر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
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بعد غناء ريا إبي راشد Happy Birthday لويل سميث.. الممثل الهوليوودي تريند على تويتر
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دخل الممثل العالمي ويل سميث، ضمن قائمة تريند يوتيوب، وذلك بعد تصدر أخبار الاحتفال بعيد ميلاده الصحف ووكالات الأنباء العالمية.

ريا أبي راشد تحتفل بويل سميث

كانت الإعلامية ريا أبي راشد، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مع النجم العالمي "ويل سميث".

وظهرت خلال الفيديو وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء، في إحدى المهرجانات السينمائية التي يتم إقامتها في دولة المجر.

أبي راشد تعلق 

وعلقت "ريا" على الفيديو، قائلة: "أحتفل بعيد ميلاد ويل سميث وأغني لك (Happy Birthday)  وكل عام وأنت بخير يا رجل العذراء".

وظهرت "ريا أبي راشد" في الفيديو، وهي تغني للنجم العالمي ويل سميث أغنية "Happy Birthday" لينتهي لقائها به على السجادة الحمراء بحضن وقبلة.

مهرجان الجونة السينمائي

وحرصت "ريا"، على حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وسافرت بعد أيام قليلة لحضور أحد المهرجانات في المجر.



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