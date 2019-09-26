أديب يطالب المصريين بتحية رجال الأمن: "مش بيناموا"

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سخر الإعلامي عمرو أديب، من الصفحة المزيفة المنسوبة لشركة أوراسكوم للإنشاءات والتي زعمت أنهم يقومون بإنشاء عدة قصور رئاسية في مصر، قائلا: "بزمتكم في شركة تعمل حاجة كده".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن موقع "الفيسبوك" لابد وأن يجد حلا لانتشار الأكاذيب عبره، متابعا: "الإخوان كذابين كذب فاشل"، متسائلا: "أين التمييز في شركة هتكتب بهذا الأسلوب".



وعن زيارة الرئيس الرئيس السيسي إلى نيويورك، أشار "أديب"، إلى أن الرئيس السيسي التقى بنحو نصف زعماء العالم، ساخرا مصافحة الرئيس الفرنسي لأمير قطر في إحدى المؤتمرات، قائلا: "مهانة.. لو كان حصل كده مع رئيسنا كان زمنا مخلصناش".



وتابع، "المصريين لما يعوزوا يلفوا العالم على أصابعهم"، منوها بأن الإخواني الهارب هاني صبري والذي قد عرض له أكثر من رسالة مسربة يحرض فيها ضد مصر قد أغلق صفحته، معقبا: "هاني أبو دماغ عجباني قفل صفحته، عشان تعرفوا أنتم جامدين أد إيه".



وطالب الإعلامي عمرو أديب، الشعب المصري، بتحية ضباط الشرطة والجيش ورجال المخابرات العامة، قائلا: "الناس دي مش بتنام عشان مصر وشعبها.. أنا مجرد فاترينة لعرض مجهود الناس دي"، مؤكدا أن كل إعلاميين مصر يعملون من أجل توضيح الحقائق للمصريين، وعرض مجهود رجال الأمن، وتأمينهم للدولة والحدود، والشعب.