عبر تويتر.. الجبلاية تتوعد الأندية بعُقوبات رادعة

أعلن حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن توقيع عقوبات مشددة على الأندية بداية من الأسبوع الثانى بالدورى بسبب تأخر بدء المباريات سواء فى الشوط الأول أو الثانى.





ونشر الزناتى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، :" راجعنا جميع مباريات الاسبوع الاول للوقوف على الاخطاء. تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها. معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في احدى المباريات ل٤ دقائق ٣٦ ثانية. سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتباراً من الاسبوع الثاني على اي فريق يتسبب في تأخير مباراة".





وكانت قد إنطلقت مسابقة الدورى العام يوم 21 سبتمبر الجارى، وشهدت فوز الأهلى والزمالك على سموحة والاتحاد السكندرى على الترتيب بهدف نظيف فى المباراتين، كما شهدت مفاجأة بفوز طنطا الصاعد للدورى الممتاز على حساب دجلة بهدف نظيف.





ونال الاهلي والزمالك أول من النصيب الأكبر من العقوبات بعد مباراة السوبر الاخيرة بينهم حيث أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالجبلاية عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضية بستاد برج العرب، بالإسكندرية، خلال كأس السوبر.





وفرضت العقوبات بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، وفق ما نشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك"، الاثنين.





وبلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه (نحو 22 ألف دولار)، والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).





وجاءت الغرامات المالية على النحو التالي:





أولا : الأهلي..





100 ألف جنيه بسبب توجيه جماهيره هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.





50 ألف جنيه بسبب توجيه جماهيره هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك.





50 ألف جنيه بعد توجيه جماهيره هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".





50 ألف جنيه لإطلاق جماهيره ألعابا نارية بالمدرجات.





50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور.





50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لإثارتهما جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.





10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.





5 آلاف جنيه لتأخير تسليم تقرير المباراة للحكم قبل الانطلاق.



