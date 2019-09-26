قيادي منشق يفضح الإخوان على الهواء (فيديو)





قال ثروات الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة تريد إثارة حالة من التوتر والشائعات في الشارع المصري، ومن ثم انزال الدفعة الاولى للجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تتكون من أهالي أعضاء الإخوان المحبوسين في السجون على ذمة قضايا اجرامية، وهذه الدفعة الأولى تسمى بـ" تنظيم الأهالي"، متابعًا:" تنظيم الأهالي هو اللي نزل في السويس والاسكندرية الجمعة الماضية".وتابع القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن جماعة الإخوان منظمة، ولم ينته هذا التنظيم حتى الآن، معقبًا: "إذا اعتقادنا انتهاء هذا التنظيم فنحن واهمين".وأشار إلى أن جماعة الإخوان لديها القدرة على التحرك في الشارع، لكنها غير قادرة على تحريك الشارع، وهذا من خلال استخدام الكر والفكر، مثلما فعلوا في ثورة 25 يناير، وما بعدها.وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية خلال الجمعة الماضية، حاولوا أن يستغلوا مباراة الأهلي والزمالك، للتجمع مع مظاهرة الاحتفال بفوز أحد الفريقين، والهتاف معهم ببعض الهتافات الكروية، ومن ثم جرهم لهتافات أخرى، ويقوم أحدهم بتصوير هذا الأمر وإرساله للقنوات المختلفة، للإيهام بوجود مظاهرات كبيرة في مصر.وأضاف: "أي مواطن مصري عليه أن يدرك أن النزول للتظاهر يوم الجمعة المقبلة أو في أي وقت من الأوقات"، أن يعلم أن ذلك يعطي فرصة لجماعة الإخوان الإرهابية لخلق حالة من الفوضى في البلاد.