ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قيادي منشق يفضح الإخوان على الهواء (فيديو)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
Advertisements
قيادي منشق يفضح الإخوان على الهواء (فيديو)
صورة من اللقاء
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال ثروات الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة تريد إثارة حالة من التوتر والشائعات في الشارع المصري، ومن ثم انزال الدفعة الاولى للجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تتكون من أهالي أعضاء الإخوان المحبوسين في السجون على ذمة قضايا اجرامية، وهذه الدفعة الأولى تسمى بـ" تنظيم الأهالي"، متابعًا:" تنظيم الأهالي هو اللي نزل في السويس والاسكندرية الجمعة الماضية".

وتابع القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن جماعة الإخوان منظمة، ولم ينته هذا التنظيم حتى الآن، معقبًا: "إذا اعتقادنا انتهاء هذا التنظيم فنحن واهمين".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لديها القدرة على التحرك في الشارع، لكنها غير قادرة على تحريك الشارع، وهذا من خلال استخدام الكر والفكر، مثلما فعلوا في ثورة 25 يناير، وما بعدها.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية خلال الجمعة الماضية، حاولوا أن يستغلوا مباراة الأهلي والزمالك، للتجمع مع مظاهرة الاحتفال بفوز أحد الفريقين، والهتاف معهم ببعض الهتافات الكروية، ومن ثم جرهم لهتافات أخرى، ويقوم أحدهم بتصوير هذا الأمر وإرساله للقنوات المختلفة، للإيهام بوجود مظاهرات كبيرة في مصر.

وأضاف: "أي مواطن مصري عليه أن يدرك أن النزول للتظاهر يوم الجمعة المقبلة أو في أي وقت من الأوقات"، أن يعلم أن ذلك يعطي فرصة لجماعة الإخوان الإرهابية لخلق حالة من الفوضى في البلاد.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: روي ثورة 25 يناير الشائعات فى مصر الإخوان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status