بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمال بنى سويف.



وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إلى محل الواقعة وتم نقل الثلاثة جثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى وهم أشرف وجيه قرنى 19 سنة ومقيم بقرية ونا القس، محمود معوض عطوه 19 سنة ومقيم بقرية أبو صير، رمضان حمدى رمضان 19 سنة، ومقيم بقرية افوه.



وتم نقل المصابين وهم نبوى منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحى 19 سنة ومقيمان بقرية أبو صير، مصطفى شعبان محمد 17 سنة ومقيم بقرية أبويط، محمد عبد الله محمد إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإهخطار النيابة العامة.



وفي سياق منفصل، أصيب 9 أشخاص، في حادث سير، إثر تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور من الضفة الشرقية للنيل، بمدينة بنى سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور ووقوع مصابين، وهرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.



واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى كلا من علياء عادل عبد الحميد 16سنة طالبة ورحاب محمد 17سنة طالبة مصابة بجروح واميره شعبان عبد السلام 20 سنة طالبة ونوره رمضان جوده 32 سنة وجميعهن مقيمات مركز ناصر.



كما استقبل المستشفى التخصصى رجب مجدى عبد 28 سنة سائق مقيم قرية رياض باشا ومحمد سعيد عبد الحميد 7سنوات مقيم مركز ناصر وصباح رمضان جوده 31 سنة مقيمة مركز ناصر ربة منزل وحبيبه مسعد عبد الحميد 21 سنة مقيمة مركز ناصر 21سنة وهدير نادي برهان 16 سنة طالبة مقيمة جزيرة أبو صالح.



