وزير الإسكان: "إحنا مش بنعزل من القاهرة.. ولكن نعمل على فك التشابك"



وتابع "الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء: "رفعنا مستوى كل الوحدات التي تسلم للمواطن المصري؛ سواء مساكن المناطق العشوائية أو الإسكان الفاخر".



وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "نحيي القاهرة عاصمة مصر بمجموعة المشروعات التي تتم داخل قلب القاهرة".



وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وجود الوزارات داخل القاهرة عبء على المواطن والحكومة، معلقًا: "نعمل حاليًا على فك هذا الاشتباك، إحنا مش بنعزل من القاهرة، ولكن بننقل المؤسسات الاقتصادية، ونعيد إحياء وإعمار القاهرة؛ التاريخ، والريادة، بشكل يتلائم مع دورها".



وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التطوير الدخلي هو النظام المتبع في منطقة عين الصيرة، لافتًا إلى أن عين الصيرة ستصبح بؤرة ثقافية ترفيهية لسكان القاهرة.



وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تخطيط وتكامل بين وزارة الآثار ووزارة الإسكان، متابعًا: "نحن نضع قيمة مضافة لتطوير المناطق".



وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن وزارة الإسكان لها دور تنموي كبير، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تضع أهداف تم قياسها بأرقام لتنفيذ خططها.



وأضاف "الجزار"، أن ظاهرة العشوائيات ظاهرة عالمية، ولكن شكلها في مصر مختلف، موضحًا أن العشوائيات غير الآمنة كانت بحاجة إلى تدخل سريع.



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الارتقاء بمستوى جميع الوحدات السكنية المقدمة للمواطن.