عاجل.. تصريحات مهمة للرئيس السيسي عن سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على سد النهضة الأثيوبي: "إحنا مش ضد التنمية، إحنا عايزين كلنا نعيش وكلنا ننمو، وكل بلد لديها تحديات، ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس علي حساب مصر والإضرار بها".





وأضاف الرئيس خلال حواره مع الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكى بنيويورك، أن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف، مؤكدا أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث ٢٠١١ هو مشروع سد النهضة، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت.





وقال الرئيس: "عندما ضعفت الدولة المصرية كان هناك ثمنا دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة"، مطالبا إثيوبيا بالحفاظ علي حصة مصر من المياه، متابعا: "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوي نهر النيل".



