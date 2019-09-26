نسرين الراضي: "آدم" نقطة تحول في حياتي.. وأهداني أول جائزتين في مشواري

قالت الفنانة المغربية نسرين الراضي، إن لها تجارب سابقة مع مخرجين أحترمهم كثيرا في المغرب مثل عبد السلام الكلاعي وهشام العسري، وكلها تجارب أعطتني الخبرة وتعلمت منها الكثير“.





وأضافت: في تصريحات صحفية أن أدم يعد نقطة تحول كبيرة في حياتي، أعطاني أول بطولة في السينما، وهو دور صعب ساعدني على إبراز إمكانياتي التمثيلية ومنحني أول جائزتين في مشواري“.





مهرجان الجونة





وتابعت قائلة ”جئت إلى مهرجان الجونة مع الفيلم للمنافسة بالمسابقة الرسمية ولم أتوقع أن أتسلم جائزة في أول يوم، كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وزادت سعادتي بعد أن رأيت ممثلات كبيرات كنت أشاهدهن فقط على الشاشة يأتين لتهنئتي مثل الجميلة منى زكي“.





طبيعة دورها





وعن تجسيدها لدور فتاة ريفية تظهر معظم الفيلم وهي حامل قالت نسرين (30 عاما) التي تخرجت في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي إنها تحب الأدوار الصعبة والمركبة وتجهز لكل دور بشكل جيد.





وقالت ”أحب الأدوار المركبة، وأحرص أن يكون كل دور أقدمه مختلفا عن سابقه، وقد أعددت لشخصية ’سامية‘ في الفيلم جيدا ودرست خلفيتها وظروفها ونفسيتها مع المخرجة حتى أستطيع تجسيدها على أكمل وجه“.





وأضافت ”دور الفتاة الحامل في شهورها الأخيرة لم يحد من قدرتي على الحركة أو التعبير على الشاشة ولم أخشَ ظهوري بدون مكياج لأن الشخصية وقضيتها أقوى من كل هذا“.