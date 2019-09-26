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فينيسيوس يكشف السر الحقيقي وراء بكاءه في مباراة أوساسونا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
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فينيسيوس يكشف السر الحقيقي وراء بكاءه في مباراة أوساسونا
فينيسيوس جونيور
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محمد علي
 
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تحدث نجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور عن سبب بكاءه بعدما سجل هدف رائع في شباك نادي أوساسونا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني، وأنتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وقال فينيسيوس عن سبب بكاءه خلال المباراة: "في الحقيقة، أنا بكيتُ لأن الأمور كانت معقدة بعد إصابتي، لم أكن كما كنتُ من قبل، لم أجد محبة البرنابيو كما كان الحال من قبل كما لم تمر عليّ من قبل تلك الفترة الطويلة دون تسجيل أي أهداف".

وأكمل فينيسيوس تصريحات حول الفترة الحالية مع ريال مدريد، وقال: " لم أكن سعيدًا جدًا لكنني أُبعد كل ذلك الآن، أنا سعيد جدًا بهذا الهدف وبالشعور بحب البرنابيو من جديد".

وعن مدى سعادته بالهدف الذي سجله، قال نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور: "اليوم دخلت المباراة بشكل أكثر هدوءًا من السابق، وبصراحة لا يوجد وقت للتسجيل أفضل من التسجيل قبل إنطلاق مباراة الديربي أمام إتليتكو مدريد".

يذكر أن ريال مدريد كان قد أنتصر على حساب نادي أوساسونا في مباراة الأسبوع السادس في بطولة الدوري الإسباني، وفاز الريال بهدفين دون مقابل، سجل الهدف الأول فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني رورديجو الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة
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