ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من زيدان على مستوى حارس الريال كورتوا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:14 ص
Advertisements
أول تعليق من زيدان على مستوى حارس الريال كورتوا
زيدان
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

تحدث المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن كونه قد أصبح راضي بعض الشيء عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد وصول ريال مدريد إلى قمة الهرم وتصدر بطولة الإسباني لأول مرة هذا الموسم، بعدما حصد الفريق 14 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة، بعد مرور 6 جولات من بداية الدوري.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا مساء الأربعاء، أن الفريق يحتاج إلى بعض العمل من أجل أن يصل إلى أعلى مستوياته، وهو الأمر الذي يفكر فيه الجهاز الفني للفريق الآن.

وعن رؤيته للفترة المقبلة، قال زيدان" في الحقيقة، أنا أفكر في كل مباراة على حدة، وأنا أفكر فقط في المباراة التالية فقط ، بالامس كنت أفكر بأوساسونا ، واليوم سأبدأ بالتفكير في اتلتيكو مدريد، كذلك تسير الأمور في ريال مدريد".

وأكد زيدان على سعادته الكبيرة بمستوى اللاعبين في الوقت الحالي، وقال: " "قلتها دائماً ، لا يوجد عندي خطة بديلة، أنا أدرب نحو 25 لاعب، الجميع هنا متميزون وقادرون على تقديم الإضافة لريال مدريد، كل لاعب هنا يملك جودة عالية للغاية".

وختم زيدان حديثه بالرد عن تساؤل بخصوص "تيبو كورتوا"، وهل هناك فرصة لإجراء تغيير على مركز حراسة المرمى، وقال: "التغير في مركز حراسة المرمى خلال الموسم، لا يمكني الحديث الآن، ولكن سوف نرى ما سيحدث"، وهو ما يعطي إشارة بإن زيدان غير راضي بصورة كاملة عن مستوى تيبو كورتوا.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مباراة ريال مدريد واوساسونا زيدان ريال مدريد وأوساسونا ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status