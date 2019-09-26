أول تعليق من زيدان على مستوى حارس الريال كورتوا

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تحدث المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن كونه قد أصبح راضي بعض الشيء عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد وصول ريال مدريد إلى قمة الهرم وتصدر بطولة الإسباني لأول مرة هذا الموسم، بعدما حصد الفريق 14 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة، بعد مرور 6 جولات من بداية الدوري.



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا مساء الأربعاء، أن الفريق يحتاج إلى بعض العمل من أجل أن يصل إلى أعلى مستوياته، وهو الأمر الذي يفكر فيه الجهاز الفني للفريق الآن.



وعن رؤيته للفترة المقبلة، قال زيدان" في الحقيقة، أنا أفكر في كل مباراة على حدة، وأنا أفكر فقط في المباراة التالية فقط ، بالامس كنت أفكر بأوساسونا ، واليوم سأبدأ بالتفكير في اتلتيكو مدريد، كذلك تسير الأمور في ريال مدريد".



وأكد زيدان على سعادته الكبيرة بمستوى اللاعبين في الوقت الحالي، وقال: " "قلتها دائماً ، لا يوجد عندي خطة بديلة، أنا أدرب نحو 25 لاعب، الجميع هنا متميزون وقادرون على تقديم الإضافة لريال مدريد، كل لاعب هنا يملك جودة عالية للغاية".



وختم زيدان حديثه بالرد عن تساؤل بخصوص "تيبو كورتوا"، وهل هناك فرصة لإجراء تغيير على مركز حراسة المرمى، وقال: "التغير في مركز حراسة المرمى خلال الموسم، لا يمكني الحديث الآن، ولكن سوف نرى ما سيحدث"، وهو ما يعطي إشارة بإن زيدان غير راضي بصورة كاملة عن مستوى تيبو كورتوا.





