هل سيكون أريولا حارس ريال مدريد بدلاً من كورتوا ؟ زيدان يُجيب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه قد أظهر حارس المرمى ألفونسو أريولا يمكن الاعتماد عليه في المباريات القادمة وهذا هو الشيء المهم.





وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، عقب الفوز على أوساسونا 2-0 : "أحببت أنه كان دائمًا ديناميكيًا ، لقد كان على تواصل مستمر مع زملائه في الفريق".





وأضاف: "قلتها دائماً، لا يوجد عندي خطة اولى و ثانيه و ثالثه، انا مدرب لخمسة وعشرون لاعب و هم بجودة عالية ويتدربون بشكل جيد".





وواصل زيدان: "تغييرات في حراسة المرمى طوال الموسم ؟ سوف نرى".





وتابع: "انا افكر فقط في المباراة التالية فقط ، بالامس كنت افكر بأوساسونا، واليوم سأبدأ بالتفكير في اتلتيكو مدريد".





وأكمل: "دموع فينيسيوس ؟ انا لم اشاهد ذلك، كان بعد المباراة سعيد جداً (يبتسم)".



