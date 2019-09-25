هل سيكون أريولا حارس ريال مدريد بدلاً من كورتوا ؟ زيدان يُجيب
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:58 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه قد أظهر حارس المرمى ألفونسو أريولا يمكن الاعتماد عليه في المباريات القادمة وهذا هو الشيء المهم.
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، عقب الفوز على أوساسونا 2-0 : "أحببت أنه كان دائمًا ديناميكيًا ، لقد كان على تواصل مستمر مع زملائه في الفريق".
وأضاف: "قلتها دائماً، لا يوجد عندي خطة اولى و ثانيه و ثالثه، انا مدرب لخمسة وعشرون لاعب و هم بجودة عالية ويتدربون بشكل جيد".
وواصل زيدان: "تغييرات في حراسة المرمى طوال الموسم ؟ سوف نرى".
وتابع: "انا افكر فقط في المباراة التالية فقط ، بالامس كنت افكر بأوساسونا، واليوم سأبدأ بالتفكير في اتلتيكو مدريد".
وأكمل: "دموع فينيسيوس ؟ انا لم اشاهد ذلك، كان بعد المباراة سعيد جداً (يبتسم)".
ومن الجدير بالذكر انه قد نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز هام على حساب نادي أوساسونا في مباراة قوية ضمن إطار مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.
وصعد بذلك ريال مدريد إلى صدارة البطولة الإسبانية لأول مرة هذا الموسم برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني إتليتكو مدريد صاحب ال13 نقطة.
Advertisements
- عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير حارسه كيلور نافاس
- قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج
- عاجل.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا
- زيدان في ورطة.. ريال مدريد يفتقد 6 لاعبين أمام أوساسونا
- مفاجآت بالجملة في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا
- تعليق مثير من فينيسيوس عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا
- فاسكيز: الجميع سعيد لأجل فينيسيوس.. وهذا هو مفتاح الفوز أمام أوساسونا
- أول تعليق من زيدان بعد الفوز على أوساسونا بثنائية في الليجا
- زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا