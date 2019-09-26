اسعار الدولار اليوم الخميس 26/9/2019.. والعملة الأمريكية تسجل مستويات قياسية

اسعار الدولار اليوم

سجلت اسعار الدولار اعلى مستوي منذ 2017 عالميًا وارتفعت بشكل طفيف أمام الجنيه المصري في كل البنوك العاملة في مصر

اسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك اسعار شؤاء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي ١٦٫2549 ١٦٫3841 اسعار الدولار في بنك مصر 16.25 16.35 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.25 16.35 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.25 16.35 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.26 16.36 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.26 16.35 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦٫27 16.37 اسعار الدولار في بنك عودة 16.27 16.37





سعر الدولار عالميًا:

سجلت اسعار الدولار أعلي مستوي منذ 2017 خلال تعاملات أمس الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد الكشف عن مكالمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني ومطالبة الأول بفتح تحقيق بشأن نجل المرشح الديمقراطي جون باين ونجله، لكن نص المكالمة لم يظهر ممارسة ترامب لضغوط على أوكرانيا من أجل ذلك.

وارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.0944 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة مماثلة عند 107.77 ين.

كما ارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.1 بالمائة إلى 1.2354 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.8 بالمائة إلى 0.9921 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.032 وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.





وتراجعت اسعار الدولار أمس الثلاثاء، في أعقاب بيانات اقتصادية ووسط ترقب التطورات التجارية.





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وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1009 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 107.44 ين.





وانخفضت اسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة لترتفع الورقة البريطانية إلى 1.2490 دولار، بينما شهد زوج العملات "الدولار-الفرنك" تراجعاً بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى 0.9878 فرنك.





وخلال تلك الفترة، تحول مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية للهبوط بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 98.450 بعد أن كان 98.705 في وقت سابق من التعاملات.