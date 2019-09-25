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زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:49 م
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زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني أن لاعبه البرازيلي الشاب رودريجو جوس، هو أحد اللاعبين في هذا الفريق، لقد لعب اليوم وهو يشعر بحالة جيدة ، الكل كذلك.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أوساسونا 2-0: "لا أعتقد أننا نقوم برد فعل للرد على الشائعات، الشيء المهم هو اتمام العمل الذي نقوم به منذ فترة طويلة".

وأضاف: "نحن في الصدارة لكن هذا لا يعني شيئًا ، ما يُهمني هو الاستمرار في هذا الخط والإيمان بما نفعله".

وواصل: "أحب أن يقال إننا تحت الضغط.  هذا هو الخط الذي نريد اتباعه. ان نلعب بتركيز عالي، ونبقى حذرين ومستعدين".

وتابع: "دائماً كنت أثق بفينيسيوس ، سجل هدف رائع و هو يحتاج له كثيراً، وأيضًا أحببت كيف سيطر رودريجو على الكرة، تلك السيطرة سحرتني".

واستطرد: "نعم نحن في الصدارة، لكن هذا لا يعني اننا لم نكن فريقاً سيئاً قبل اسبوع ، علينا ان نتحسن".

وأكمل: "نُطالب فينيسيوس ورودريجو بالكثير، لكننا ننسى احياناً انهم بالـ 18 من عمرهم فقط".

وأشار بقوله: "لقد أظهر أريولا أنه يمكننا الاعتماد عليه، هذا هو الشيء المهم، أحببت أنه كان دائمًا ديناميكيًا، لقد كان على تواصل مستمر مع زملائه في الفريق".

وزاد زيزو تصريحاته قائلاً: "نحن نتحسن كل يوم وسنحاول أن نبقى بالتركيز العالي، نعرف الجودة التي لدينا".

وأتم في هذا السياق: "انا شجاع على التغييرات الثمانية ؟ لا. بالطبع لا ، أنا مدرب لريال مدريد وسأستخدم  25 لاعباً".
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