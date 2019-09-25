أديب لـ الجهاد الإسلامي: "ارفعوا أيديكم عن مصر.. لسنا القدس"

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أذاع الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإخواني الهارب خالد صادق يهاجم فيه القوات المسلحة، ويحرض على الوقيعة بين مؤسسات الدولة المصرية، ويؤكد أنه لا يوجد انقسام داخل الجيش المصري كما روج لهم قيادات الإخوان.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، ساخرا: "إيه يا حمادة، إنت تعبت على طول كده، انزل مرة واتنين وتلاتة يا حمادة"، مشددا على أن جيش مصر ليس مرتزقة، وانتماءه لمصر وشعبها فقط.



وأضاف "أديب"، مخاطبا أيمن نور: "تعالى يا أيمن قود الناس من مصر، وفيها إيه لو دخلت السجن"، منوها بأن الإخوان سيواجهون مشكلة كبيرة لو كانت الأعداد التي تؤيد دعواتهم أقل أو مثل الجمعة الماضية، حيث أنه قد أصابتهم حالة من الشبق.



وطمأن "أديب"، الشعب المصري: "متخفوش، محمد بيه بتاع اسم الهرم عامل شغله"، متسائلا: "لماذا تكرهنا قناة الجزيرة؟"، معقبا: "يتيم المجد بيكرهنا ليه"، لافتا إلى أن قطر ادركت أن الشعب المصري لم يعد متفاعلا مع ما ينشر عبر قنواتهم، مستبعدا أن تدشن قناة الجزيرة هاشتاج ضد مصر الأيام المقبلة، مضيفا: "مش هيصرفوا كتير تاني.. وممكن يقولوا عدوا الجمعة".



ونوه بأن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أصدرت بيان تنفي أن يكون أحد أعضائها له علاقة بالتحريض على مصر، معقبا: "مش إحنا اللي جبناه، دا محمد بيه هو اللي قبض عليه.. ارفعوا ايديكم عن مصر، إحنا مش القدس".