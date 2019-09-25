عاجل.. حريق بجوار مستشفى كفر الدوار بالبحيرة (صور)

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تكثف قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية، جهودها للسيطرة على حريق نشب بجوار مستشفى كفر الدوار المركزى قبل امتدادها للمستشفى.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد ببلاغ من الأهالى باندلاع حريق هائل بجوار المستشفى الميرى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء ووحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وبالفحص تبين نشوب حريق بالأشجار المحيطة بالمستشفى مما أدى إلى حالة من الذكر والخوف بين المرضى، وجاري السيطرة على الحريق واخماده وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.



كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، قد صرف مكافأة مالية لمدير مستشفى كفر الدوار العام والعاملين بها لما شاهده من مجهودات ومتابعة جيدة تفقده أقسام الاستقبال والطوارئ واطمئنانه على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



وقام محافظ البحيرة، بتفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بالمستشفى والمقرر افتتاحها الفترة القادمة، والتي تشمل عناية القلب بقوة ٦ أسرة وجهاز تنفس صناعي بتكلفة مليون و٥٠ ألف جنية وتطوير أقسام الطوارئ والجراحة بعدد ١٨ سرير وقسم الباطنة ٢٢ سرير تحت الإنشاء بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنية وقسم الحروق وكذا افتتاح عمليات التجميل بتكلفة ٦ مليون جنية فضلا عن تجهيز وتطوير سكن الأطباء بالمستشفى.



تجدر الإشارة إلى إن مستشفى الشاملة بكفر الدوار تشهد طفرة في وجود عنايات مركزة متخصصة حيث توجد عنايات عامة وعناية قلب وعناية حروق وعناية سموم وعناية أطفال وعناية جلطات بالمخ وتقوم بإجراء عمليات تغيير المفاصل وتثبيت العمود الفقري مجانًا بدون دفع أي مصاريف رغم أن تكاليف العملية ٤٠ ألف جنيه، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.