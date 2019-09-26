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اسعار الذهب اليوم الخميس 26/9/2019.. والمعدن الأصفر في مصر يخالف التوجه العالمي لهذا السبب!

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الخميس 26/9/2019.. والمعدن الأصفر في مصر يخالف التوجه العالمي لهذا السبب!
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
خالفت اسعار الذهب في مصر التوجه العالمي ليصعد بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الخميس، بالرغم من تراجع اسعار الذهب فى البورصة الدولية، وارجع الخبراء مخالفة سعر الذهب المحلي للسعر العالمي لوجود ارتفاع في اسعار الدولار، مع توقعات بأن يتراجع اسعار الذهب خلال التعاملات.
 
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.95 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.62  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 798.26  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,628 جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 789

عيار 22 

721 إلى 723

عيار 21

688 إلى 690

عيار 18

590 إلى 591

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,505 إلى 5,520

الكيلو

786.286 إلى 788.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 798.26 جنيه     

 48.36$

سعر الذهب عيار 22

 723.49جنيه

 44.33$

اسعار الذهب عيار 21

690.62جنيه       

42.32$

اسعار الذهب عيار 18

 591.95جنيه

36.27$

سعر الذهب عيار 14

460.40جنيه

28.21$

سعر الذهب عيار 12

394.63جنيه

24.18 $

سعر الذهب عيار 9

295.97جنيه

18.14 $

اسعار أوقية الذهب

24,546 جنيه

1,504 $

اسعار جنيه الذهب

5,628 جنيه

345.08 $

اسعار كيلو الذهب

789,256 جنيه

48,363 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469

402.01

23 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

398.15

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

 

اسعار الذهب عالميًا:
هبطت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الأربعاء ، لتخسر 28 دولار، بعد ارتفاع سعر العملة الأمريكية  لأعلى مستوى في 3 أسابيع.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 27.90 دولار إلى 1512.30 دولار للأوقية، ليسجل أكبر هبوط يومي من حيث القيمة الدولارية منذ 5 سبتمبر الجاري .

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7 بالمائة بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، أو ما يعادل 26.47 دولار عند 1505.04 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.009.

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