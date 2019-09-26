اسعار الذهب اليوم الخميس 26/9/2019.. والمعدن الأصفر في مصر يخالف التوجه العالمي لهذا السبب!
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
786 إلى 789
|
عيار 22
|
721 إلى 723
|
عيار 21
|
688 إلى 690
|
عيار 18
|
590 إلى 591
|
عيار 14
|
459 إلى 460
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.453 إلى 24.525
|
الجنيه الذهب
|
5,505 إلى 5,520
|
الكيلو
|
786.286 إلى 788.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
798.26 جنيه
|
48.36$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.49جنيه
|
44.33$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.62جنيه
|
42.32$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.95جنيه
|
36.27$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.40جنيه
|
28.21$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.63جنيه
|
24.18 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.97جنيه
|
18.14 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,546 جنيه
|
1,504 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,628 جنيه
|
345.08 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,256 جنيه
|
48,363 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
24 سبتمبر
|
804.03
|
703.54
|
603.02
|
469
|
402.01
|
23 سبتمبر
|
798.21
|
698.45
|
598.67
|
465.63
|
399.11
|
22 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
596.24
|
464.51
|
398.15
|
21 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
597.24
|
464.51
|
398.15
|
20 سبتمبر
|
795.66
|
696.22
|
596.76
|
464.14
|
397.83
|
19 سبتمبر
|
786.38
|
688.10
|
589.80
|
464.14
|
397.83
|
18 سبتمبر
|
785.97
|
687.74
|
589.49
|
458.49
|
392.99
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
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