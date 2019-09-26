اسعار الذهب اليوم الخميس 26/9/2019.. والمعدن الأصفر في مصر يخالف التوجه العالمي لهذا السبب!

اسعار الذهب اليوم

خالفت اسعار الذهب في مصر التوجه العالمي ليصعد بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الخميس، بالرغم من تراجع اسعار الذهب فى البورصة الدولية، وارجع الخبراء مخالفة سعر الذهب المحلي للسعر العالمي لوجود ارتفاع في اسعار الدولار، مع توقعات بأن يتراجع اسعار الذهب خلال التعاملات.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.95 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.62 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 798.26 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,628 جنيه.





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 786 إلى 789 عيار 22 721 إلى 723 عيار 21 688 إلى 690 عيار 18 590 إلى 591 عيار 14 459 إلى 460 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24.453 إلى 24.525 الجنيه الذهب 5,505 إلى 5,520 الكيلو 786.286 إلى 788.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 798.26 جنيه 48.36$ سعر الذهب عيار 22 723.49جنيه 44.33$ اسعار الذهب عيار 21 690.62جنيه 42.32$ اسعار الذهب عيار 18 591.95جنيه 36.27$ سعر الذهب عيار 14 460.40جنيه 28.21$ سعر الذهب عيار 12 394.63جنيه 24.18 $ سعر الذهب عيار 9 295.97جنيه 18.14 $ اسعار أوقية الذهب 24,546 جنيه 1,504 $ اسعار جنيه الذهب 5,628 جنيه 345.08 $ اسعار كيلو الذهب 789,256 جنيه 48,363 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.02 469 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 596.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 464.14 397.83 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 اسعار الذهب عالميًا: هبطت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الأربعاء ، لتخسر 28 دولار، بعد ارتفاع سعر العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 3 أسابيع.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 27.90 دولار إلى 1512.30 دولار للأوقية، ليسجل أكبر هبوط يومي من حيث القيمة الدولارية منذ 5 سبتمبر الجاري .

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7 بالمائة بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، أو ما يعادل 26.47 دولار عند 1505.04 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.009.