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أمير الرياض يهنئ المصيبيح بافتتاح "تعارفوا للإرشاد الأسري"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:28 م
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أمير الرياض يهنئ المصيبيح بافتتاح تعارفوا للإرشاد الأسري
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الفجر السعودي
 
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هنأ أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، بافتتاح المركز.

وقال الأمير فيصل بن بندر في خطاب وجهه إلى المصيبيح: «يسرني أن أهنئكم بافتتاح مركز تعارفوا للإرشاد الأسري والقائمين معكم من زملائكم وزميلاتكم الأعضاء على العمل الرائع والمنظم في المركز الذي سيعود بالفائدة على المواطن والأسرة والمجتمع»، متمنيا للمركز التوفيق والنجاح في أداء رسالته النبيلة.

من جهته، عبر المصيبيح عن عظيم شكره وامتنانه لأمير الرياض على كلماته المشجعة والداعمة، لافتا إلى أنه لا يستغرب من الأمير فيصل بن بندر ذلك لأنه رائد من رواد التنمية والعطاء والقيادة الإدارية.

واعتبر المصيبيح خطاب أمير الرياض وساماً على صدورهم يحملهم المسؤولية الكبرى في شحذ الهمم والعمل بكل إخلاص وتفانٍ ومهنية لكي يؤدي المركز واجبه وفق أحدث النظم العلمية والأساليب الإرشادية النافعة.

وكان المصيبيح وعدد من مستشاري ومستشارات مركز تعارفوا للإرشاد الأسري تشرفوا بالسلام على أمير الرياض أثناء مقابلته لهم في مكتبه في الإمارة.

واستمع الجميع إلى توجيهات الأمير فيصل بن بندر بأهمية الأسرة في ديننا الإسلامي القويم حيث يقوم عليها المجتمع، وبصلاح أفرادها يستقيم وينهض الوطن.

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