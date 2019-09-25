فاسكيز: الجميع سعيد لأجل فينيسيوس.. وهذا هو مفتاح الفوز أمام أوساسونا
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:31 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، ان الجميع سعيد جدا بسبب تألق النجم الشاب فينيسيوس جونيور، مؤكدًا انه لاعب مذهل.
وقال لاعبي ريال مدريد، فاسكيز، عقب انتهاء المباراة امام اوساسونا بفوز الأبيض 2-0: "انا سعيد لانني ألعب وافعل ما احب".
وأضاف بقوله: "رودريجو وفينيسيوس لديهم المؤهلات والظروف التي تجعلهم نجمان كبار".
وأكمل: "المفتاح هو العمل بتعاون واتحاد".
واختتم: "زيدان يعتمد دائمًا على الفريق كاملًا وهذا العام سيكون كذلك ، المفتاح هو وحدة المجموعة".
ونجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز هام على حساب نادي أوساسونا في مباراة قوية ضمن إطار مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.
وصعد بذلك ريال مدريد إلى صدارة البطولة الإسبانية لأول مرة هذا الموسم برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني إتليتكو مدريد صاحب ال13 نقطة.
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