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رودريغو: لحظة اللعب لريال مدريد بمثابة الحلم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:31 م
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رودريغو: لحظة اللعب لريال مدريد بمثابة الحلم
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علي نبوي
 
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قال رودريغو دي غويس لاعب ريال مدريد إم مشاركته مع فريقه في مباراة اليوم أمام ريال أوساسونا وإحراز هدف له في هذا اللقاء، بمثابة اللحظة التي حلم بها.

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال أوساسونا بهدفين دون رد، ليحتل صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، متفوقًا على أتلتيكو مدريد.


وأضاف عقب نهاية المباراة :" أنا عاجز عن الكلام ، إنها لحظة حلمت بها دائمًا ، تخيلت ألف مرة أن الجماهير تهتف باسمي ، لا استطيع وصف سعادتي".

وتابع :" التحكم في الكره هو كل شيء في كرة القدم ، إذا تحكمت في الكرة جيدًا فسوف تسير بقية الهجمه بشكل جيد ، وهذا ما حدث".

وزاد :" :أخبرتني أمي دائمًا أنني محظوظ في أول ظهور لي ، أنا سعيد جدًا بذلك".

وواصل : "دائمًا علي إظهار أنه يمكنني اللعب هنا واليوم فعلت ذلك".

وأشار :" لا أريد ان تتم مقارنتي برونالدو ، إنه واحد من الافضل في التاريخ وانا سعيد للتسجيل بسرعة".

وتابع :" زيدان يتحدث معي كل يوم ، أنا جاهز للنادي سواء احتاج زيدان لي أو كان راؤول بحاجة إلي".

وأتم حديثه :" كان فينيسيوس سعيدًا جدًا في غرفة خلع الملابس ، في ريال مدريد سيكون هناك دائما انتقادات لأنه ناد كبير جدًا".
فينيسيوس جونيور يتحدث عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا


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