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وزير الخارجية البريطاني: إيران تنتهك باستمرار القانون الدولي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:14 م
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وزير الخارجية البريطاني: إيران تنتهك باستمرار القانون الدولي
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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وكالات
 
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شن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على إيران بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، في إشارة منه للهجوم على منشآت أرامكو.

وأكد "راب"، أن إيران ارتكبت انتهاكات خطيرة وممنهجة للقانون الدولي، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار عدة دول أوربية بيانًا مشتركًا أكدت خلاله تورط إيران في الهجوم.

ووصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الهجوم على منشأتي أرامكو بـ "العمل الحربي"، مطالبًا إيران بالتوقف الفوري عن تهديد الدول الأخرى.

وكانت الطائرات المجنحة الإيرانية والصواريخ الجوالة قد انطلقت باتجاه المعملين الواقعين في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.


وقد أثارت الهجمات التي وُصِفت بالإرهابية إدانات محلية وعربية ودولية عديدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي: "استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها".


إثر الهجمات، أعلن المتحدّث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي أن: التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية على حد وصفه.


وكانت وزارة الدفاع السعودية عقدت مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، عرضت فيه حطام طائرات مُسيَّرة وصواريخ جوّالة مؤكدة أنها أدلة على عدوان إيراني لا يمكن دحضها، حسبما جاء في المؤتمر.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن 25 من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوّالة استخدمت في الهجمات التي انطلقت من الشمالي السعودي (إمّا من الأراضي الإيرانية أو العراقية) وليس من اليمن.


وبينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية علاقة إيران بالهجمات، أشاد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في تغريدة له على تويتر بالحوثيين الذين عدّهم فرعًا من فروع حرس الثورة الإسلامية الإيرانية.


وكان المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثيين، العميد يحيى سريع قد ادّعى بأن الهجمات قد سُيّرت من الأراضي اليمنية باتجاه المعملين، حيث يبعدان عن الأراضي اليمنية أكثر من 1500-1000 كم.


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