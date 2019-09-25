"خلاص القضية انتهت".. تسريب صوتي يكشف يأس جماعة الإخوان (فيديو)

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نشر الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، تسريبًا يؤكد يأس جماعة الإخوان، واعتبارهم بأن قضيتهم انتهت بلا رجعة.



وقال بهجت صابر، قائد مليشيات الإخوان في نيويورك، خلال مهاتفة لشخص يدعى محمد، خلال التسريب: "أعضاء الإخوان المفروض تقاتل لآخر لحظة"، فرد عليه محمد، قائلًا: "تقاتل إيه، وتتنيل ايه القضية خلصت وانتهت"، فعقب على كلامه بهجت صابر: "مين قال كده يا محمد، دا أنت لو مخبر مش هتقول كده، احنا بنمر بظروف بس".



وعلق الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، على التسريب، قائلًا: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تتنصل الآن من التنظيم، خاصة أن التنظيم أصبح بلا أي شعبية أو قيمة".



وأضاف أن هناك جزء كبير من تنظيم جماعة الإخوان لا يرون محمد مرسي زعيم الثورة، ولكنهم يتاجرون بكل شيء من أجل تحقيق مصالحهم، معقبًا: "الإخوان تتاجر بكل شيء سواء دماء شباب الإخوان أو أي شيء، القضية أصبحت سبوبة".



ولفت إلى أن جماعة الإخوان وصفت الشعب بالمصري بأنه جبان وقامت بسبه في أحد التسريبات بأقذر الالفاظ، متابعًا: "ثقة قيادات الإخوان بعناصر التنظيم وأعضائه أصبحت مفقودة، وهناك تهم متبادلة بين القيادات والشباب".



