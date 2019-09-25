ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كأس الرابطة الإنجليزية.. ضربات الترجيح تؤهل مانشستر يونايتد وتشيلسي يفوز بسباعية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:14 م
Advertisements
كأس الرابطة الإنجليزية.. ضربات الترجيح تؤهل مانشستر يونايتد وتشيلسي يفوز بسباعية
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق روشيدل عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وحقق تشيلسي أيضًا انتصارا كبيرا بنتيجة 7-1 على حساب فريق جريمبسي على ملعب الستامفورد بريدج في لندن، وأيضاً فاز فريق سندرلاند على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف.

وودع فريق وست هام يونايتد البطولة بعد الخسارة الكبيرة من فريق أكسفورد يونايتد بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وصعد كل من استون فيلا وولفرهامبتون وليفربول للدور المقبل.

وكانت أكبر مفاجات ذلك الدور هو خروج فريق توتنهام هوتسبير بالأمس من الدور الثالث، وأيضا خروج بورنموث اليوم من الأدوار المبكرة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
0
x
19:00
2
أتلتيك مدريد
ليجانيس
1
x
19:00
1
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
3
x
20:00
3
خيتافي
ريال مدريد
2
x
21:00
0
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
0
x
19:00
2
أتلانتا
انتر ميلان
1
x
21:00
0
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
0
x
20:45
2
ليفربول
تشيلسي
7
x
20:45
1
جرمسبي
مانشستر يونايتد
1
x
20:45
1
روشديل
برايتون
0
x
20:45
2
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
1
x
19:00
0
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
1
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status