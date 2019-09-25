كأس الرابطة الإنجليزية.. ضربات الترجيح تؤهل مانشستر يونايتد وتشيلسي يفوز بسباعية

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نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق روشيدل عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.



وحقق تشيلسي أيضًا انتصارا كبيرا بنتيجة 7-1 على حساب فريق جريمبسي على ملعب الستامفورد بريدج في لندن، وأيضاً فاز فريق سندرلاند على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف.



وودع فريق وست هام يونايتد البطولة بعد الخسارة الكبيرة من فريق أكسفورد يونايتد بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وصعد كل من استون فيلا وولفرهامبتون وليفربول للدور المقبل.



وكانت أكبر مفاجات ذلك الدور هو خروج فريق توتنهام هوتسبير بالأمس من الدور الثالث، وأيضا خروج بورنموث اليوم من الأدوار المبكرة.